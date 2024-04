Blick auf Aktienkurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag nordwärts

24.04.24 12:04 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 23,53 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 23,53 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 435.601 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,53 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 10,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,23 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 29.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 141,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,87 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,18 Mio. EUR ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich letztendlich fester Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in Grün

Bildquellen: AIXTRON SE