AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 23,36 EUR zu.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 23,36 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 843.442 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 41,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 34,23 EUR.

Am 29.02.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 214,18 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

