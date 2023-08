AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 36,58 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 36,58 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,20 EUR. Mit einem Wert von 36,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 117.969 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,69 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 102,48 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

