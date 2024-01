AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von AIXTRON SE

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 36,14 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 36,14 EUR abwärts. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,72 EUR. Bei 35,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.732 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 32,48 Prozent sinken.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im MDAX

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone