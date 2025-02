AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Dienstagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 14,20 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,90 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 185.972 Aktien.

Am 26.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 136,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.01.2025 bei 12,69 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,64 Prozent.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,376 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.10.2024. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

