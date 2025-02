AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 14,23 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,23 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 464.237 AIXTRON SE-Aktien.

Am 26.02.2024 markierte das Papier bei 33,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 135,50 Prozent zulegen. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 12,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,376 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,53 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

