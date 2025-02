AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag leichter

Kurs der AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 13,97 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 13,97 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,84 EUR. Mit einem Wert von 13,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.380 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 33,50 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 58,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,376 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX verbucht Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren