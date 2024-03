AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 25,45 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 25,45 EUR nach. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,21 EUR ab. Bei 25,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 357.966 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,310 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

