AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,84 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,84 EUR. Bei 25,86 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 14.530 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,57 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,310 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

