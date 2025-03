AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,82 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,82 EUR an. Bei 11,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.579 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,91 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 119,30 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,64 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,26 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,734 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

