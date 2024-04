AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 22,28 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 22,28 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,00 EUR ab. Bei 22,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 488.866 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,44 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,404 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 214,18 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

