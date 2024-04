AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 21,95 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 21,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 896.112 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 21,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 3,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,23 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 29.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 214,18 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

