AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag gesucht

AIXTRON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 31,00 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,00 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 31,16 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.682 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 3,90 Prozent zulegen. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,97 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 88,59 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,20 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.10.2024 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,23 EUR je Aktie.

