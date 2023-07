AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 30,99 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 30,99 EUR zu. Bei 31,07 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.667 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 27,94 Prozent sinken.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,87 EUR – ein Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,59 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

