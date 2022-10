AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 29,21 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 375.233 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2022 auf bis zu 29,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 92,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 28,50 EUR.

Am 28.07.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,48 EUR im Vergleich zu 49,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,864 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: Jefferies belässt Einstufung von AIXTRON - DZ Bank stuft AIXTRON hoch

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

AIXTRON-Aktie erholt sich kräftig: Investmentbank Oddo BHF sorgt für mehr Zuversicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE