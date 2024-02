AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 32,78 EUR abwärts.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 32,78 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,11 EUR nach. Bei 32,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 44.306 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,420 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

