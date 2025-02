AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittwochmittag vor

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 14,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,35 EUR. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.851 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,62 EUR markierte der Titel am 27.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 128,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,69 EUR ab. Abschläge von 10,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,376 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,53 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.02.2025 gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Start

XETRA-Handel: TecDAX verbucht Gewinne