AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 14,49 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 14,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 582.116 AIXTRON SE-Aktien.

Am 27.02.2024 markierte das Papier bei 32,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 55,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,69 EUR am 27.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,376 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 17,53 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 164,99 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

