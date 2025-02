AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 13,97 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,97 EUR nach oben. Bei 14,03 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.947 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 32,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 10,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,376 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 17,53 EUR.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,99 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte AIXTRON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

