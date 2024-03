AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 25,39 EUR ab.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 25,39 EUR. Bei 25,36 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.771 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 36,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,310 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,401 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 36,35 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte AIXTRON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

