AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Freitagmittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 22,73 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 22,73 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,11 EUR an. Mit einem Wert von 22,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 477.411 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 43,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 6,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 33,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 29.02.2024. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 141,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,18 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2024 aus.

