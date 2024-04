AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 22,77 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 22,77 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,11 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 740.580 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 42,92 Prozent niedriger. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 6,50 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,403 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,59 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

