AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE mit Aufschlag

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen in Grün -- Glovo übernimmt Balkan-Geschäft von Delivery Hero -- Xbox-Manager rechnet mit weiteren Übernahmen -- RWE, Meyer Burger, Fraport im Fokus

AstraZeneca will Alexion-Übernahme zum Teil mit Anleihe finanzieren. Lufthansa setzt Flüge von Frankfurt nach Minsk bis 3. Juni aus. Britische Regierung will wohl mehr Befugnisse zum Stopp von Börsengängen. Schweizer Notenbankchef: Kein Grund für Änderung der Geldpolitik. Staatsanwalt in New York treibt Ermittlungen gegen Trumps Firma voran.