AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,05 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 31,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 30,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,05 EUR. Bisher wurden heute 168.476 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 3,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,75 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingebracht

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AIXTRON SE-Investment abgeworfen