AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag im Minus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,37 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:41 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 33,37 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.227 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 23,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,22 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

