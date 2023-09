AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,42 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 33,42 EUR nach. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.118 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,62 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,32 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,20 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 173,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,48 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.10.2023 gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

