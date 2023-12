AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 38,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 1,2 Prozent auf 38,20 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,74 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,48 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 293.413 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,10 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

