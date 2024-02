AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 32,23 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 32,23 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,03 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.379 AIXTRON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,29 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,413 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

