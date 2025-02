AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittag deutlich nach

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11,2 Prozent auf 12,82 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 11,2 Prozent auf 12,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 12,78 EUR. Bei 13,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.001.287 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 59,71 Prozent niedriger. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,01 Prozent.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,377 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,53 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

