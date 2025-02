AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Donnerstagvormittag tief südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,9 Prozent auf 13,43 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 13,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 126.748 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,81 EUR markierte der Titel am 28.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 57,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,69 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,376 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,53 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR im Vergleich zu 164,99 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Ausblick: AIXTRON SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochnachmittag