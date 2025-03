AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 227.327 AIXTRON SE-Aktien.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 25,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Abschläge von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,342 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Am 30.04.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,734 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

