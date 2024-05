AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit roten Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 23,16 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,16 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.801 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 72,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2024 bei 21,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 8,07 Prozent wieder erreichen.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,397 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 32,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 118,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX startet im Minus

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsstart nach