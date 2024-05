AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Kurs von 23,38 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:02 Uhr bei 23,38 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,41 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 23,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.151 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 70,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,94 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,397 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

