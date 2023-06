AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 27,92 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 27,92 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,91 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.049 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,16 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 38,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 77,20 EUR – eine Minderung von 12,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 88,59 EUR eingefahren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2023 aus.

