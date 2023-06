AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 28,03 EUR abwärts.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 28,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 27,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 284.795 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 12,98 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 39,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,75 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

