AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE haussiert am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,0 Prozent auf 33,43 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 33,43 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,50 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.569 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,80 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2023. Mit einem Zuwachs von 1,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 33,20 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,59 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingebracht

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AIXTRON SE-Investment abgeworfen