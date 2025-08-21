AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,04 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,04 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,11 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.573 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 17,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,60 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 35,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,76 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

