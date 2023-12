AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag gesucht

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,38 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 38,44 EUR. Bei 38,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.865 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 3,79 Prozent niedriger. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,10 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

