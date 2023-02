AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Bullenmodus

Um 09:07 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 13,0 Prozent auf 29,22 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 303.066 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2022 bei 16,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 79,48 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 31,75 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.10.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent auf 88,87 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,841 EUR je Aktie.

