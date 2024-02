AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 31,21 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 31,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 30,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 505.174 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 27,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,404 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 38,90 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 165,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,87 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Optimismus in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags