AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag verlustreich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 31,66 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 31,66 EUR. Bei 31,56 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.268 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 20,63 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,93 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,310 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,90 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 165,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,87 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

