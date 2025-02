AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Freitagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 11,80 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,80 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,31 EUR. Zuletzt wechselten 1.017.961 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 144,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 28.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,358 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,79 EUR aus.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte AIXTRON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

