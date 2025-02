AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schießt am Freitagnachmittag hoch

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 5,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 12,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,27 EUR. Bei 11,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.778.755 Aktien.

Am 04.03.2024 markierte das Papier bei 28,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 28.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,358 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,26 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

