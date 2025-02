AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 11,44 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 11,44 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,03 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 377.486 Stück.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,82 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 152,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,54 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,341 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,21 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 156,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,25 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

