AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,99 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,99 EUR. Bei 24,14 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 859.037 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 66,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2024 auf bis zu 23,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,310 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,401 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 36,35 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 214,18 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 141,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen