AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 23,31 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 23,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 23,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 271.503 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 71,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,02 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,24 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,310 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 29.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. AIXTRON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

