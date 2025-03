AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 10,70 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,6 Prozent auf 10,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 10,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.297.912 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 24,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2024). Gewinne von 133,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,30 EUR ab. Mit Abgaben von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,342 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,26 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 30.04.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,734 EUR je Aktie.

