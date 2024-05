AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag im Minus

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 22,16 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 22,16 EUR. Bei 22,10 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.940 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 80,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2024 Kursverluste bis auf 21,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,397 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,91 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,31 Mio. EUR im Vergleich zu 77,23 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

