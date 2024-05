AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,72 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,72 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,76 EUR an. Bei 22,58 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 22,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.730 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 43,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 EUR am 13.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach unten.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,397 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,91 EUR.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 118,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umsetzen können.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

