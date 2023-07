AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 36,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:48 Uhr 3,2 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 36,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 444.080 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 36,41 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 38,23 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,75 EUR.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 173,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,59 EUR umgesetzt worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

